Голкипер Гибсон стал рекордсменом «Анахайма» по количеству отражённых бросков

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон отразил 36 из 37 бросков по воротам в матче с «Калгари» (3:1) и был признан первой звездой встречи. Голкипер стал рекордсменом клуба по количеству сейвов.

Всего на счету Гибсона стало 11 837 отражённых бросков в составе «Анахайма». Таким образом, он побил рекорд клуба, принадлежавший Ги Эберту, отразившему 11 813 бросков за карьеру в составе «Дакс».

В текущем сезоне на счету Гибсона 14 побед в 45 матчах с процентом отражённых бросков 90,3%. 29-летний голкипер провёл всю карьеру в составе «Анахайма» и одержал 180 побед в 423 матчах с процентом отражённых бросков 91,3%.

Напомним, в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.