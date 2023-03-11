«Салават Юлаев» проведёт решающий матч серии с «Адмиралом» без Кадейкина и Хо-Сэнга

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила состав на шестой матч серии с «Адмиралом». Матч пройдёт сегодня, 11 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Примечательно, что в состав не попали травмированный лидер уфимцев Александр Кадейкин и легионер Джош Хо-Сэнг. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Данил Алалыкин — Александр Хмелевски — Алексей Пустозёров, Михаил Науменков — Павел Коледов;

Данил Башкиров — Артём Пименов — Егор Сучков, Райан Мёрфи — Виктор Антипин;

Николай Кулёмин — Данил Аймурзин — Сергей Шмелёв, Шакир Мухамадуллин — Григорий Панин;

Глеб Кузьмин — Владислав Картаев — Евгений Тимкин, Евгений Бирюков;

Основной голкипер: Илья Ежов. Запасной: Андрей Кареев.

Отметим, что «Адмирал» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-2.