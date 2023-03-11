«На одной ноге». Автор победного гола «Адмирала» играл с травмой

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что автор победного гола, нападающий дальневосточной команды Антон Берлёв играл в шестом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2) с травмой ноги.

«Гол за 2,5 минуты Берлёва, который играл с травмой, настолько закалил ребят… Я знаю его очень много лет. Его пример, то, что он доиграл… Большое спасибо только за то, что он доиграл этот матч. А то, что он забил этот гол, «золотой», который вывел «Адмирал» в следующий раунд, дорогого стоит. Он играл на одной ноге, честно вам скажу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, выиграв серию с «Салаватом» со счётом 4-2.