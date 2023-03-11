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Тамбиев: «Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии

Тамбиев: «Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что при постановке игры владивостокской команде взял за основу модель игры сборной Финляндии.

«Мы весь сезон уделяем внимание обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала» нынешнего сезона. Я никогда не играл в такой оборонительный хоккей, мне много что пришлось поменять. Это началось с июля, со сборов в Минске. Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала». Коротко скажу. Всё разобрано, все цифры подбиты. Сборная Финляндии не просто так взяла олимпийское золото и золото ЧМ. «Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпионата мира и Олимпиады. К этому мы стремимся и это вкладывали в команду», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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