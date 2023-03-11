Главная сенсация сезона! «Адмирал» вышел в полуфинал Востока и довёл Уфу до слёз

После эмоционального поражения в Уфе «Салават Юлаев» летел на Дальний Восток без права на ошибку и с багажом проблем. Ведущий центрфорвард команды Александр Кадейкин получил несовместимую с игрой травму, а Джошу Хо-Сэнгу не нашли места в системе и не стали продолжать попыток. Оба хоккеиста оказались вне заявки на матч года, из-за этого она напоминала состав скорее «Тороса», чем «Салавата Юлаева».

В отсутствие изобретательных коллег лидерские функции на себя принял Александр Хмелевски. В концовке стартового периода американский форвард выловил шайбу из борьбы у лицевого борта и молниеносно выкатился на ворота. Голкипер Никита Серебряков тоже удивился и оставил правый угол открытым.

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Во втором периоде приморцы эффектно доказали, что способны не только на воспроизводство тактики отката, за которую так часто по ходу сезона становились объектом безжалостной критики. Поставленные перед необходимостью спасаться «моряки» воплотились в атакующих бестий и перевернули ход встречи запредельной активностью на чужой половине площадки.

«Адмирал» перебросал соперника в четыре раза (17-4). Стопроцентных шансов в этом количестве было немного, но в «Салавате» дважды дрогнул вратарь. Сначала Илья Ежов неудачно подстроился под выстрел уфимского воспитанника Павла Шэна, а через два круга смен не сумел прижать шайбу в сутолоке на пятаке и проиграл добивание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

1:2 по итогам двух периодов наверняка вогнали кого-то из уфимцев в уныние. Но не Хмелевски. Легионер идеально среагировал на оплошность Серебрякова и восстановил равенство.

Героем следующего отрезка стал один из главных арбитров. Сергей Белов выписал малый штраф за неспортивное поведение Юрию Паутову. Защитник бежал на добивание и при торможении слегка припорошил Ежова ледовой стружкой. Судейское решение было мгновенным и непреклонным, хотя и явно не соответствовало духу игры (как, возможно, и правилам).

«Адмирал» героически выстоял под прессингом «Салавата», и по истечении двух минут судьи вернули ему должок. Сергей Кулаков квалифицировал падение Егора Сучкова как симуляцию. В формате 5х5 владивостокцы ничего не придумали, но всё же нашли момент, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Юлаевцы напороли со сменой и дали Антону Берлёву беспрепятственно войти в зону. Этого нападающему оказалось достаточно – 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В концовке сложились все характерные атрибуты: тайм-аут догоняющих, снятый вратарь, финальный штурм.

Ничего из этого «Салавату» не помогло. «Адмирал» выгрыз победу. Услышав сирену, главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев схватился за лицо и утонул в объятиях помощников. Уфимский защитник Шакир Мухамадуллин утирал слёзы игровым свитером. А на трибунах «Фетисов-Арены», кажется, не осталось ни одного человека без улыбки. И это ещё не финал? Это только первый раунд?