Хмелевски: Козлов для меня — лучший тренер, я всегда буду за него бороться

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски эмоционально высказался после вылета команды из плей-офф КХЛ. Форвард особенно отметил главного тренера уфимской команды Виктора Козлова.

«У нас был неполный состав, ребята травмированы. Все молодцы, здорово боролись. Мы выстояли, когда нам забили две, вернулись в игру. Горжусь пацанами, которые играли до конца. Нужно пройти через такие моменты и стать сильнее.

Я получил большое удовольствие от игры в такой команде. Лучшие болельщики, невероятная атмосфера на «Уфа-Арене». Горд играть за «Салават». Виктор Николаевич для меня — лучший тренер. Я всегда буду за него бороться, если буду за него играть», — цитирует Хмелевски пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.