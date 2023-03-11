Стали известны пять из восьми участников второго раунда плей-офф КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

Таким образом, стали известны пять участников полуфиналов конференций. Во второй раунд плей-офф КХЛ уже вышли «Локомотив», «Авангард», «Адмирал», «Ак Барс» и СКА.

Осталось определить лишь трёх участников следующей стадии розыгрыша Кубка Гагарина. Пока что ещё ничего не решено в сериях «Торпедо» — московское «Динамо» (3-2), ЦСКА — «Северсталь» (3-2) и «Автомобилист» — «Металлург» (3-2). Все эти команды завтра, 12 марта, проведут свои шестые встречи.

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