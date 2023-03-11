Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ

Стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Ак Барс» выиграл серию и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Таким образом, стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ. «Ак Барс» вышел на «Адмирал». Серия стартует в Казани.

Отметим, что казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.

Ранее «Адмирал» одержал победу в шестой встрече серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Благодаря этому успеху владивостокская команда выиграла серию — 4-2.

Новость по теме
«Ак Барс» выбил «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанцы выиграли серию — 4-2
Новость по теме
Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023