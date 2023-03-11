Стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ
Поделиться
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Ак Барс» выиграл серию и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Таким образом, стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ. «Ак Барс» вышел на «Адмирал». Серия стартует в Казани.
Отметим, что казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.
Ранее «Адмирал» одержал победу в шестой встрече серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Благодаря этому успеху владивостокская команда выиграла серию — 4-2.
Новость по теме«Ак Барс» выбил «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанцы выиграли серию — 4-2
Новость по темеКто виноват в провале «Салавата Юлаева»?
Комментарии
- 11 марта 2023
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:42
-
18:31
-
18:23
-
18:05
-
17:40
-
17:34
-
17:24
-
16:58
-
16:39
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:25
-
14:11
-
13:56
-
13:42
-
13:30
-
13:22
-
13:12
-
13:03
-
12:57
-
12:52
-
12:48
-
12:39
-
12:31
Партнерский контент