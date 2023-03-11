В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Ак Барс» выиграл серию и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Таким образом, стала известна первая пара второго раунда плей-офф КХЛ. «Ак Барс» вышел на «Адмирал». Серия стартует в Казани.

Отметим, что казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.

Ранее «Адмирал» одержал победу в шестой встрече серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Благодаря этому успеху владивостокская команда выиграла серию — 4-2.