Ротенберг: народ за нас, за СКА! Сегодня мы приобрели ещё больше болельщиков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в шестом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (4:2, 4-2) и выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
«Когда я был маленьким мальчиком, я посвящал всю свою жизнь хоккею, так сложилось. Я проводил ночи на катке, когда свет выключали. Никогда не мог представить, что мне выпадет честь работать в такой команде, как СКА, тренировать её. Это была мечта. И сейчас я вижу, как все люди вокруг работают на благо команды. Но для нас всё только начинается, мы не смотрим на рекорды.
Но, конечно, я благодарен парням за сегодняшнюю победу. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы помогать команде. Работаем дальше! Думаю, сегодняшней игрой мы приобрели ещё больше болельщиков. Это очень важно для нас. Народ за нас, за СКА! Мы видели здесь, в Минске, многих, кто в нашей атрибутике, кто болеет за СКА. Значит, что наша система привлекает людей и работает», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 11 марта 2023
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