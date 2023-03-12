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Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Баффало»

Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Патрик Кейн и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу в овертайме. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска.

Единственный гол за «Баффало» забил Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Скиннер (Любушкин, Томпсон) – 27:52 (5x5)   1:1 Кейн (Миллер, Труба) – 31:28 (5x5)   1:2 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 62:02 (4x3)
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