Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Патрик Кейн и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу в овертайме. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска.

Единственный гол за «Баффало» забил Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».