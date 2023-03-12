Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Рейнджерс» отличились Патрик Кейн и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу в овертайме. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска.
Единственный гол за «Баффало» забил Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
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