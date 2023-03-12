Купер отреагировал на травму капитана «Тампа-Бэй» Стэмкоса

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал травму капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Канадец получил травму ноги в победном матче с «Чикаго» (3:1).

«Я думаю, что он будет в порядке. Мы просто не выпускали его на лёд из соображений предосторожности. Мы обследуем его завтра, но надеемся, что с ним всё будет в порядке», — цитирует тренера журналист Крис Кренн в своём аккаунте в соцсети.

Стэмкос провёл на льду 6 минут 48 секунд и завершил матч досрочно из-за повреждения. Канадский форвард травмировался в столкновении с форвардом «Чикаго» Джоуи Андерсоном и не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне 33-летний Стэмкос принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 27 шайб и сделал 39 результативных передач при показателе полезности "-3" и 36 минутах штрафного времени. В среднем за матч канадец проводит на льду 19 минут 8 секунд.