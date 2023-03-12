В московском «Динамо» сообщили о погашении задолженности перед Шипачёвым за прошлый сезон

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед нападающим Вадимом Шипачёвым за прошлый сезон КХЛ. В январе генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин сообщал, что срок погашения задолженности перед нападающим за прошлый сезон рассчитан до 30 апреля. Отметим, что в конце лета генменеджер рассказал, что Шипачёв подписал с «Динамо» соглашение, которое позволяет оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.
«Клуб выплатил задолженность Шипачёву досрочно», — цитирует Харчука ТАСС.
Шипачёв выступал за «Динамо» с 2018 по 2022 год. В сезоне-2021/2022 он был признан самым ценным игроком КХЛ. В прошедшее межсезонье 36-летний нападающий подписал трёхлетнее соглашение с «Ак Барсом». В текущем сезоне КХЛ на счету Шипачёва 68 матчей за казанский клуб, в которых он набрал 45 (9+36) очков.
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