«Автомобилист» впервые в своей истории сыграет седьмой матч

В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-3.
Таким образом, всё решится в седьмом матче, который состоится в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск. Для «Автомобилиста» это первый седьмой матч в КХЛ в истории клуба. Дважды клуб из Екатеринбурга уступал в серии 2-4, четырежды — 1-4, по одному разу было 1-3 и 0-4. Единственную победу в серии «Автомобилист» одержал в сезоне-2018/2019 над челябинским «Трактором» 4-0. В следующем раунде клуб уступил «Салавату Юлаеву» 1-4.
Отметим, что в сегодняшней встрече не играл основной голкипер екатеринбургской команды Юхан Маттссон, получивший повреждение в пятой встрече.
- 12 марта 2023
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