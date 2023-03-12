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Воробьёв — после 6:3 с «Автомобилистом»: Павел Акользин — практически Павел Буре

Воробьёв — после 6:3 с «Автомобилистом»: Павел Акользин — практически Павел Буре
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Автомобилистом» (6:3) и оценил хет-трик Павла Акользина.

«Павел Акользин хет-трик, практически Павел Буре. Наконец-то забили красивейший гол в большинстве: с такого обалденного розыгрыша только мечтать могли. Эдди хорошо сыграл, все ребята пластались и бились, едем на седьмую игру.

Удаления в чужой зоне? От нервов это идёт или от желания. По сезону меньше нас удалялось немного команд.

«Металлург» играл непредсказуемее? Игроки творили, их просили, в плей-офф хороши и мусорные голы, и любые. Бобков [четвёртый] гол не видел, Пашка бросал из-под защитника.

Дронов робеет в большинстве? Не совсем осторожно играет, если на гол смотреть. Нормально Гриша играет, он правильный парень.

Ожидать ли перемен в звеньях? Завтра будет понятно, после разбора игры и как ребята себя чувствуют», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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