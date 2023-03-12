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Хет-трик Акользина помог «Металлургу» одержать победу над «Автомобилистом»

Хет-трик Акользина помог «Металлургу» одержать победу над «Автомобилистом»
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В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3:3.

На 16-й секунде первого периода счёт в матче открыл Павел Акользин с передачи Архипа Неколенко. На четвёртой минуте периода восстановил равенство в счёте Ник Эберт с передач Стефана Да Косты и Кёртиса Валка. На 14-й минуте первого периода вновь вывел хозяев вперёд Семён Кошелев с передачи Андрея Чибисова.

На 13-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Сергей Широков с передач Стефана Да Косты и Ника Эберта.

На 34-й секунде третьего периода счёт 3:2 сделал Григорий Дронов с передачи Эдди Паскуале. Спустя четыре минуты вновь сделал счёт равным Кёртис Валк с передачи Сергея Широкова. На седьмой минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Павел Акользин. На 17-й минуте третьего периода Акользин оформил хет-трик, забив пятый гол «Магнитки». Окончательный счёт установил Денис Зернов, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Акользин (Неколенко) – 00:16 (5x5)   1:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 03:44 (5x3)   2:1 Кошелев (Чибисов) – 13:20 (5x5)   2:2 Широков (Да Коста, Эберт) – 32:10 (5x4)   3:2 Дронов (Паскуале) – 40:34 (5x4)   3:3 Валк (Широков) – 44:47 (5x4)   4:3 Акользин – 46:56 (5x5)   5:3 Акользин (Карпов) – 56:20 (5x5)   6:3 Зернов (Кёрран) – 58:29 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Седьмая, решающая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.

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