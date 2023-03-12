Хет-трик Акользина помог «Металлургу» одержать победу над «Автомобилистом»

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В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3:3.

На 16-й секунде первого периода счёт в матче открыл Павел Акользин с передачи Архипа Неколенко. На четвёртой минуте периода восстановил равенство в счёте Ник Эберт с передач Стефана Да Косты и Кёртиса Валка. На 14-й минуте первого периода вновь вывел хозяев вперёд Семён Кошелев с передачи Андрея Чибисова.

На 13-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Сергей Широков с передач Стефана Да Косты и Ника Эберта.

На 34-й секунде третьего периода счёт 3:2 сделал Григорий Дронов с передачи Эдди Паскуале. Спустя четыре минуты вновь сделал счёт равным Кёртис Валк с передачи Сергея Широкова. На седьмой минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Павел Акользин. На 17-й минуте третьего периода Акользин оформил хет-трик, забив пятый гол «Магнитки». Окончательный счёт установил Денис Зернов, забросив в пустые ворота.

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Седьмая, решающая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.