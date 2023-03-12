Главный тренер ЦСКА назвал причину сухого поражения в шестом матче с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3).
«Начало было обнадёживающим, но мы не забили. Странно сыграли свои моменты, очень академически. Вместо того чтобы быть нацеленными на ворота, на бросок, на создание голевого паса, к сожалению, этого не случилось, потом сложно что-то комментировать. Получили несколько удалений, ну и пару грубейших ошибок не дали нам двигаться дальше. В третьем периоде, имея территориальное преимущество, не смогли остро атаковать и забить хотя бы один гол.
Жалко, что упустили возможность против такой команды. Не скажу, что мы получили опыт, который пригодится. Ясно одно — кто больше хотел даже не выиграть, а сделать свою работу качественно, тот её и сделал. К сожалению, это не наши ребята. Постараемся сделать правильные выводы, готовимся к седьмой игре», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 марта 2023
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