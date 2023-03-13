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«Миннесота» без Капризова в овертайме уступила «Аризоне»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Барретт Хэйтон и Клейтон Келлер, отметившиеся дублями. Ещё одну шайбу в свой актив записал Бретт Ритчи.

В составе «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Райан Ривз, Мэтт Болди, а также Коннор Дьюар.Основное время матч закончилось с ничейным счётом 4:4. Клейтон Келлер забросил свою вторую шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.

Напомним, в этом матче не принимал участие форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. 25-летний нападающий «дикарей» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Из-за повреждения Капризов будет вынужден пропустить три-четыре недели.