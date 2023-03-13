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«Миннесота» без Капризова в овертайме уступила «Аризоне»

«Миннесота» без Капризова в овертайме уступила «Аризоне»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Барретт Хэйтон и Клейтон Келлер, отметившиеся дублями. Ещё одну шайбу в свой актив записал Бретт Ритчи.

В составе «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Райан Ривз, Мэтт Болди, а также Коннор Дьюар.Основное время матч закончилось с ничейным счётом 4:4. Клейтон Келлер забросил свою вторую шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.

Напомним, в этом матче не принимал участие форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. 25-летний нападающий «дикарей» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Из-за повреждения Капризов будет вынужден пропустить три-четыре недели.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 04:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хэйтон (Вялимяки, Ритчи) – 01:28 (5x5)   1:1 Цуккарелло (Миддлтон, Сперджен) – 05:32 (5x5)   2:1 Хэйтон (Ритчи, Бойд) – 11:59 (5x4)   2:2 Ривз (Шоу, Дьюар) – 18:35 (5x5)   2:3 Болди (Клингберг) – 21:50 (5x5)   2:4 Дьюар (Шоу, Ривз) – 34:59 (5x5)   3:4 Ритчи (Келлер, Сёдерстрём) – 38:48 (5x5)   4:4 Келлер (Макбэйн, Хэйтон) – 52:06 (5x5)   5:4 Келлер (Хэйтон, Вялимяки) – 64:09 (3x3)
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