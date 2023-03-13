Летанг установил рекорд «Питтсбурга» по голам в овертайме среди защитников за один сезон
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг забросил шайбу в овертайме в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и установил рекорд «пингвинов» по голам в овертайме среди игроков обороны за один сезон, сообщает официальный «твиттер» клуба.
35-летний канадец забросил свою третью шайбу в овертаймах в сезоне-2022/2023. Рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит Шейну Гостисберу и Скотту Нидермайеру (по четыре шайбы).
Летанг в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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