Андрей Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3) из-за травмы нижней части тела, сообщает «твиттер» «ураганов».

Как сообщает североамериканский портал Daily Faceoff, решение о пропуске матча 22-летним форвардом было принято непосредственно перед игрой. Также отмечается, что Свечников, вероятно, не будет переведён в список травмированных.

Свечников в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Каролину» 64 встречи, в которых набрал 55 (23+32) результативных баллов.

«Ураганы» потерпели два поражения подряд. С 94 очками после 65 матчей клуб из Роли располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Харрикейнз» сыграют с «Виннипег Джетс».