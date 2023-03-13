Андрей Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3) из-за травмы нижней части тела, сообщает «твиттер» «ураганов».
Как сообщает североамериканский портал Daily Faceoff, решение о пропуске матча 22-летним форвардом было принято непосредственно перед игрой. Также отмечается, что Свечников, вероятно, не будет переведён в список травмированных.
Свечников в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Каролину» 64 встречи, в которых набрал 55 (23+32) результативных баллов.
«Ураганы» потерпели два поражения подряд. С 94 очками после 65 матчей клуб из Роли располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Харрикейнз» сыграют с «Виннипег Джетс».
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