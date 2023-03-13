Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы

Андрей Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3) из-за травмы нижней части тела, сообщает «твиттер» «ураганов».

Как сообщает североамериканский портал Daily Faceoff, решение о пропуске матча 22-летним форвардом было принято непосредственно перед игрой. Также отмечается, что Свечников, вероятно, не будет переведён в список травмированных.

Свечников в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Каролину» 64 встречи, в которых набрал 55 (23+32) результативных баллов.

«Ураганы» потерпели два поражения подряд. С 94 очками после 65 матчей клуб из Роли располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Харрикейнз» сыграют с «Виннипег Джетс».

«Вашингтон» — мимо плей-офф, «Бостон» не догнать. Расклады на финиш Востока НХЛ «Вашингтон» — мимо плей-офф, «Бостон» не догнать. Расклады на финиш Востока НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023