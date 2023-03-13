Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз не стал бить соперника в драке

Тафгай «Миннесоты Уайлд» Райан Ривз в матче с «Аризоной Койотс» не стал бить соперника в драке.
В начале первого периода при счёте 1:0 в пользу «койотов» Боконджи Имама попытался подраться с Ривзом. Игроки долгое время не могли начать драку, и в итоге Имама бросился к Ривзу, который прижал его голову, и драка завершилась без ударов.
В итоге хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку. Ривз в текущем сезоне провёл 59 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков с 36 минутами штрафа. Имама за две сыгранные встречи заработал только пять минут штрафа.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
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