Кожевников: «Динамо» не провалило серию, просто «Торпедо» больше хотело
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил результат серии Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо» (4-2).
«Динамо» не провалило серию. Провалом бы был проигрыш в три матча. Они сражались как могли. «Торпедо» же нравится хоккей Ларионова, они добиваются результата. У них более молодые ребята, которые восстанавливаются быстрее. Они и вырывали победы за счёт своей энергетики. Это сыграло ключевую роль. Значит, «Торпедо» больше хотело, чем «Динамо», — сказал Кожевников Legalbet.
Своего соперника по следующему раунду Кубка Гагарина нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Решающий матч в серии состоится завтра, 14 марта, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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