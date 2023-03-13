Коньков: «Динамо» сыграло на своём максимуме. Создан хороший плацдарм

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал про игру московского «Динамо» в плей-офф.
«Если отталкиваться от начала чемпионата, то команда показала отличный результат. В регулярке «Динамо» выглядело стабильно, да и в последних трёх матчах оно играло на равных с «Торпедо». Жаль, что у бело-голубых в овертаймах не хватило сил и удачи, чтобы перевернуть ход серии в свою сторону. Трижды проиграть в дополнительное время – мягко говоря, очень обидно.
Читал заявление Харчука (гендиректор московского «Динамо». — Прим. «Чемпионата») о том, что он считает итоги сезона удовлетворительными. После тех изменений, которые произошли с бюджетом у «Динамо», команда сыграла на своём максимуме. На сегодняшний день это так. Они могли проходить «Торпедо», но у нижегородцев очень сильная команда. Посмотрим, как пойдёт дальше. «Динамо» не хватило деталей. Но ребята сыграли хорошо. Всё, что они могли показать, они показали. Думаю, что в следующем году команда будет укрепляться. Сейчас же создан хороший плацдарм», — цитирует Конькова Allhockey.
Напомним, бело-голубые уступили в серии розыгрыша Кубка Гагарина нижегородскому «Торпедо» со счётом 2-4.
- 13 марта 2023
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