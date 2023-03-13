Максим Рыбин: это лучший плей-офф КХЛ за последние годы

Бывший игрок сборной России, «Спартака», СКА и других клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением о фаворитах в решающих матчах плей-офф КХЛ.

«Сложно давать какие-то прогнозы, этот плей-офф непредсказуемый. «Северсталь» здорово смотрелась в последней домашней игре с ЦСКА, хотя недавно они проиграли на своём льду 3:9, а теперь обыгрывают всухую. Такой борьбы я давно не видел.

Это лучший плей-офф на моей памяти за последние годы. «Металлург» тоже заставляет задуматься. Чередуют провальные игры с успешными, поэтому я считаю, что ключевой фактор – это домашняя площадка. Кто играет при своих болельщиках, тот, скорее всего, дальше и пройдёт. Но легко никому не будет», — сказал Рыбин Legalbet.

Отметим, что решающие седьмые матчи в сериях между «Металлургом» и «Автомобилистом», а также ЦСКА и «Северсталью» пройдут завтра, 14 марта.