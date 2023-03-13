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Кросби вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по количеству сезонов с 80+ очками

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», набрал 80-е очко в текущем сезоне и вышел на первое место в истории «пингвинов» по числу сезонов с 80 очками и более, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Теперь на счету 35-летнего канадца 12 сезонов с 80+ очками. Он обошёл Марио Лемье (11 сезонов).

«Питтсбург» после 66 сыгранных матчей набрал 78 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.