Кросби вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по количеству сезонов с 80+ очками

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», набрал 80-е очко в текущем сезоне и вышел на первое место в истории «пингвинов» по числу сезонов с 80 очками и более, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Теперь на счету 35-летнего канадца 12 сезонов с 80+ очками. Он обошёл Марио Лемье (11 сезонов).
«Питтсбург» после 66 сыгранных матчей набрал 78 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
- 13 марта 2023
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