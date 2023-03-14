Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Адмирал» объявил состав на выездные матчи полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом»

«Адмирал» в своём телеграм-канале объявил состав на выездные матчи полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом». Сегодня, 14 марта, дальневосточники полетели в Казань.

В состав команды из Владивостока попали нападающий Александр Горшков, ещё не игравший в плей-офф, а также защитник Колби Уильямс, пропустивший последний матч серии с «Салаватом Юлаевым».

Состав «Адмирала»:

Вратари: Никита Серебряков, Александр Лазушин, Павел Хомченко;

Защитники: Евгений Лисовец, Либор Шулак, Ринат Валиев, Леонид Метальников, Колби Уильямс, Валерий Орехов, Динар Хамидуллин, Егор Рыков и Юрий Паутов;

Нападающие: Антон Берлёв, Дмитрий Саюстов, Рудольф Червени, Николай Елисеев, Александр Горшков, Евгений Грачёв, Глеб Зырянов, Михал Криштоф, Данил Файзуллин, Николай Чебыкин, Александр Шевченко, Павел Шэн, Иван Емец, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Дмитрий Сидляров, Артём Гареев и Игорь Тютюнников.

Напомним, «Адмирал» и «Ак Барс» проведут матчи в Казани 16 марта (в 19:20 мск) и 18 марта (в 16:50 мск).