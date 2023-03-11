В. Крикунов: СКА и «Ак Барс» заслуженно идут дальше

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги серий первого раунда, по итогам которых в полуфинал конференций вышли команды из Казани и Санкт-Петербурга.
«И СКА, и «Ак Барс» не избежали сложностей, но заслуженно идут дальше. Минское «Динамо» со своим канадским стилем показало, что может сражаться, лезть под кожу, часто играть за пределами правил, но чисто по-хоккейному СКА, конечно, был значительно сильнее, за исключением разве что первой встречи. Даже сегодня при, казалось бы, не самом большом отрыве по счёту петербуржцы обстучали все штанги и должны были выигрывать гораздо крупнее. Да ещё и два эти нелепых гола в большинстве, которые вообще не вытекали из логики игры.
В татарстанском дерби ситуация схожая, но «Нефтехимик» всё-таки и в хоккей не забывал играть, а не только рубился. Ресурсов у нижнекамцев намного меньше, а тут ещё и вратари не подтащили. Конечно, казанским мастерам нужно не так много моментов для гола, а если ещё и вратарь соперника не спасает… Теперь казанцам лететь во Владивосток к главным героям первого раунда, жду очень интересную серию!» — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 11 марта 2023
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