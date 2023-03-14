Р. Ротенберг — о 100 матчах как тренер: Тарасов, Тихонов, Боумэн. К этому нужно стремиться

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о юбилейной отметке в 100 матчей в качестве наставника. Памятное число выпало на шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:2, 4-2).

«Прошлый матч был моим сотым в качестве тренера? Я в хоккее всю жизнь, сотый матч – замечательно, но это только начало. И столько матчей в целом отработали, если всё посчитать, много игр наберётся. И когда был участником игр, и когда был рядом с командой. Всё только начинается! Работаем дальше. Хочется взять в пример таких замечательных тренеров, как Тарасов, Тихонов, Юрзинов, Скотти Боумэн… К этому нужно стремиться. Мы только в начале нашего пути», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.