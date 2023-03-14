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«Автомобилист» в конце первого периода с «Металлургом» не реализовал буллит

В эти минуты в Екатеринбурге проходит седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

За шесть секунд до конца первого периода форвард хозяев Анатолий Голышев выбежал «один на один» с вратарём, но нанести точный бросок ему помешал защитник магнитогорцев Коди Кёрран, нарушив правила. Судьи за этот фол назначили штрафной бросок. Буллит выполнял нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Форвард практически переиграл вратаря Эдди Паскуале, но забить гол не смог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Победитель этой серии плей-офф сыграет в следующем раунде с омским «Авангардом». Серия начнётся в Омске 17 марта.