Джонстон: Свечникову предстоит операция на колене, которая завершит его сезон
Поделиться
Североамериканский журналист Крис Джонстон в своём «твиттере» заявил, что форварду «Каролины Харрикейнз» Андрею Свечникову предстоит операция на колене.
«В четверг Андрею Свечникову предстоит операция на колене, которая завершит его сезон. Огромная потеря для «Каролины», — написал Джонстон.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.
«Каролина» после 65 матчей набрала 94 очка и занимает второе место в таблице Востока.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
22:59
-
22:56
-
22:45
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:34
-
21:31
-
21:27
-
21:07
-
21:05
-
20:58
-
20:31
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:02
-
19:54
-
19:27
-
19:06
-
18:55
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:01
-
17:49
Партнерский контент