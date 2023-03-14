Джонстон: Свечникову предстоит операция на колене, которая завершит его сезон

Североамериканский журналист Крис Джонстон в своём «твиттере» заявил, что форварду «Каролины Харрикейнз» Андрею Свечникову предстоит операция на колене.

«В четверг Андрею Свечникову предстоит операция на колене, которая завершит его сезон. Огромная потеря для «Каролины», — написал Джонстон.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

«Каролина» после 65 матчей набрала 94 очка и занимает второе место в таблице Востока.