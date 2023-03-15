Коваленко: мы не имеем права затаптывать молодых тренеров: Кудашова, Рябыкина, Козлова

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко считает, что нельзя критиковать молодых тренеров в начале их карьеры — наоборот, нужно больше поддерживать и развивать их.
«Мне кажется, мы не имеем права затаптывать молодых российских тренеров. Первый пример этого сезона — «Авангард» и Дмитрий Рябыкин. Отлично знаю Рябыкина по чемпионскому сезону в Омске. Это фанат хоккея, надёжный и авторитетный человек, который много лет верой и правдой служил «Авангарду» сначала в роли защитника, а затем тренера. И тут его бросили под 12-матчевый выезд, а потом сразу уволили.
Ещё один пример — Виктор Козлов. В «Салавате» в этом сезоне слабые легионеры, но есть перспективная молодёжь. Козлов выжал из этого разнородного состава сто процентов, Уфа стала второй на Востоке в «регулярке», но вылетела в самолётной серии с «Адмиралом». Таких тренеров нужно ценить и развивать, а на него в Уфе повесили чуть ли не всех собак.
Кудашов может стать третьим в этом списке. Знаю Алексея, он 24 часа в сутки в хоккее. Сезон для «Динамо» явно не стал провальным. Считаю, что имеет смысл его поддержать», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
Напомним, «Динамо» под руководством Кудашова проиграло «Торпедо» в шести матчах первого раунда. Козлов вместе с «Салаватом Юлаевым» в шести матчах уступил «Адмиралу». Рябыкин был уволен с поста главного тренера «Авангарда» в середине октября.
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