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И. Григоренко: руководство «Салавата» всё свалит на Козлова. Эта картина была ясна

И. Григоренко: руководство «Салавата» всё свалит на Козлова. Эта картина была ясна
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Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко раскритиковал руководство уфимского клуба за комплектование состава. Экс-форвард считает, что ответственным за вылет «Салавата» из плей-офф КХЛ руководство назначит главного тренера Виктора Козлова.

«Сейчас самый удобный шаг для руководства – валить всё на Козлова. Что это он во всём виноват, а ответственность с себя будет снята. Эта картина была ясна ещё в начале сезона, как и что будет.

Понятно, что состав ослаб. Опять-таки молодые ребята должны были понимать, что теперь ответственность лежит на них. И в принципе молодёжь сыграла на своём уровне. Но к ребятам есть другой вопрос – если ты заранее выходишь на игру с таким настроением… Понятно, что во Владивостоке неудобно играть, и соперник, который лезет под кожу. Но матч был ответственный, и его надо было вырывать.

Зачем был нужен легионер уровня Хо-Сэнга? Это же вопрос к руководству. Наберите Чижова (спортивный директор «Салавата Юлаева». — Прим. «Чемпионата») и спросите его про Хо-Сэнга, что он ответит на этот вопрос. Сейчас самое интересное в том, что ответят они. Я могу сказать, как будет: Виктор Николаевич под ударом и всё», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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