«Коламбус» представил Марченко в виде героя сериала «Тед Лассо»

«Коламбус Блю Джекетс» в своём «твиттере» опубликовал забавную фотографию, в которой представил российского нападающего клуба Кирилла Марченко в виде героя сериала о футбольной команде «Тед Лассо» Дэнни Рохаса.

Марченко представлен в виде футболиста вымышленной команды «Ричмонд». Подпись на картинке гласит: «Хоккей — это жизнь».

Фото: «Твиттер» «Коламбуса»

22-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за «Коламбус» провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и отдал две результативные передачи.

В конце февраля Кирилл повторил рекорд «Коламбуса» 22-летней давности. 22-летний форвард провёл свою третью встречу с 2+ голами в нынешнем сезоне. Таким образом, Марченко повторил клубный рекорд для новичков по количеству матчей с 2+ шайбами. За всю историю «Коламбуса» в НХЛ лишь одному игроку до Кирилла удавалось провести не менее трёх таких встреч. В сезоне-2000/2001 (дебютном для «Блю Джекетс» в НХЛ) Серж Обен также в трёх матчах сезона забивал не менее двух голов.