Комиссионер НХЛ Беттмэн ответил на вопрос о возможном расширении лиги
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн ответил на вопрос о возможном расширении лиги. Напомним, ранее появлялась информация об интересе Атланты, Хьюстона и Квебека вступить в НХЛ в обозримом будущем.
«Сейчас мы не находимся в режиме расширения. Это не является нашей первоочередной задачей», — приводит слова Беттмэна журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
Напомним, последней командой, вступившей в Национальную хоккейную лигу, стал «Сиэтл Кракен» в сезоне-2021/2022. До этого в лигу был принят «Вегас Голден Найтс» в сезоне-2017/2018, в котором дошёл до финала Кубка Стэнли. Обе команды комплектовались через драфт расширения.
Ранее Беттмэн заявил, что не рассматривает изменение формата плей-офф НХЛ.
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