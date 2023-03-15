Форвард «Адмирала»: без Серебрякова такого сезона и серии с «Салаватом» у нас не было бы

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв рассказал о вкладе голкипера дальневосточников Никиты Серебрякова в победу над «Салаватом Юлаевым» в серии плей-офф (4-2) и в успешную игру в регулярке КХЛ.

«Каково быть частью главной команды-сенсации розыгрыша Кубка Гагарина? Очень приятно. Это то, ради чего все мы собрались и трудились. Значит, труд не напрасен. Правда, надеюсь, что главные сенсации от «Адмирала» ещё впереди.

Перед серией главный тренер уфимцев Виктор Козлов сказал, что они разобрали Никиту Серебрякова? Я, если честно, сомневаюсь, как можно разобрать вратаря. Никита показал, что разбирай не разбирай, но если он ловит кураж… Не хочу сглазить, но без Серебрякова ничего этого не было бы. Великолепная серия, великолепный сезон. Его заслуга в этом результате огромная.

Сомнение не закрадывалось, что сказка «Адмирала» скоро закончится? Мы как-то об этом не думали. По крайней мере, у меня таких мыслей не было. Мне кажется, что мы шли и идём от игры к игре. Не загадываем, что там дальше: спады, перелёты? Это в какой-то мере и посыл тренерского штаба. Да и среди ребят решили, что географию обсуждать нет смысла», — цитирует Берлёва сайт КХЛ.

29-летний форвард в регулярке сыграл 48 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф Берлёв провёл шесть матчей, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла.