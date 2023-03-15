«Адмирал» продлил контракт с канадским защитником Колби Уильямсом, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.

Канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности 28-летнего игрока обороны составил «+6».

В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Уильямс провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1». Канадец пропустил последний матч серии из-за травмы, однако полетел вместе с командой в Казань на первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

Для канадского защитника этот сезон является дебютным в КХЛ.