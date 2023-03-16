Кузнецов в фирменном стиле реализовал буллит, который принёс «Вашингтону» победу

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

Решающий буллит в матче реализовал российский нападающий команды хозяев Евгений Кузнецов. Форвард исполнил возможность в фирменном стиле.

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Нападающий «столичных» не отметился результативными действиями в прошлом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5). Евгений выдал такую серию без набранных очков в НХЛ впервые с сезона-2014/2015 (своего второго в лиге). Тогда в феврале и марте он не набирал очков в девяти играх подряд.