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«Кому нужен ваш Капризов?» Эвасон пошутил о результативности клуба в отсутствие Кирилла

«Кому нужен ваш Капризов?» Эвасон пошутил о результативности клуба в отсутствие Кирилла
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон после сверхрезультативного матча с «Сент-Луисом» (8:5) пошутил о результативности команды в отсутствие российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Россиянин пропустил три матча команды из-за травмы нижней части тела. Возвращение Капризова ожидается к середине апреля.

«Ну и кому нужен ваш Капризов?» — цитирует Эвасона журналист Джо Смит в своём аккаунте в соцсети.

Всего в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 74 (39+35) очка. «Миннесота» набрала очки в 14-м матче подряд, что является клубным рекордом. За три матча без Капризова в составе клуб забросил 17 шайб.

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