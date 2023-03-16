Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал успешную игру Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выступление российского капитана Александра Овечкина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б). Опытный нападающий пропустил предыдущий матч из-за травмы нижней части тела, но сыграл с «клинками». Овечкин стал первой звездой встречи, набрав два (1+1) очка.
«Если есть шанс, что он сможет играть, он будет играть. Он нам нужен. Думаю, что в тех обстоятельствах, которые у Ови были вчера, минувшей ночью и этим утром, пока он готовил себя к этому матчу, он дал нам то, что был способен дать», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.
Напомним, Овечкин вышел на чистое четвёртое место по количеству голов в домашних матчах в истории НХЛ. Эта шайба стала для него 402-й на родной площадке в карьере. В текущем сезоне на счету российского нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах.
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