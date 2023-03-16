Овечкин оценил самочувствие после игры с «Баффало». Прошлый матч он пропустил из-за травмы

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём самочувствии после встречи с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б). Россиянин пропустил предыдущий матч из-за травмы нижней части тела, но сыграл с «клинками». Форвард набрал два очка, забив гол в середине третьего периода и отдав результативную передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Как себя чувствую? Я в порядке. Возвращаться на лёд всегда прекрасно. Как я говорил, в это время сезона ты не хочешь пропустить ни один матч — иногда ты просто и не можешь», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, Овечкин вышел на чистое четвёртое место по количеству голов в домашних матчах в истории НХЛ. Эта шайба стала для него 402-й на родной площадке в карьере. В текущем сезоне на счету российского нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах.