КХЛ с помощью нейросети разработала образы полуфиналистов конференций

КХЛ при помощи нейросети создала визуальные образы клубов, которые участвуют в полуфиналах конференций плей-офф. При их формировании использовался ассоциативный ряд, включающий до 15 слов или фраз, относящихся к команде, городу, истории.

«Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка трёх-пяти часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.

Так, при создании образов СКА и «Торпедо» акцент делался на самих городах, великих игроках в истории клубов, болельщиках. Петербуржцы сделали акцент на «аншлагах», а нижегородцы на том, что у них «самый шумный стадион». Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Фото: официальный телеграм-канал КХЛ

Фото: официальный телеграм-канал КХЛ

Второй раунд плей-офф начнётся сегодня, 16 марта. На домашней площадке СКА примет нижегородское «Торпедо». «Ак Барс» в Казани сразится с «Адмиралом». Оба матча начнутся в 19:30 мск.