Голкиперу «Сент-Луиса» Биннингтону грозит дисквалификация за драку в матче с «Миннесотой»
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Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон подрался с игроками «Миннесоты Уайлд» и был удалён до конца встречи.
Департамент безопасности игроков НХЛ в своём «твиттере» сообщает, что 29-летний вратарь сегодня, 16 марта, пройдёт слушания и будет наказан за драку с игроками «Миннесоты».
Биннингтон после этой игры установил рекорд «Сент-Луиса» по штрафным минутам среди вратарей клуба. Всего в карьере Биннингтона стало 47 штрафных минут, включая 27 в текущем сезоне. Второе место по этому показателю занимает Грант Фюр с 32 штрафными минутами. В сезоне-2021/2022 Биннингтон занял первое место среди вратарей по количеству штрафных минут.
Джордан провёл в текущем сезоне 52 матча, в которых одержал 22 победы.
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