Вратарь Биннингтон удалён до конца матча за драку с игроками «Миннесоты»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч нынешнего регулярного сезона НХЛ, где «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд».Канадский вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон подрался с игроками «Миннесоты Уайлд» и был удалён до конца встречи.

Инцидидент произошёл во второй половине второго периода сразу после того, как Райан Хартман вывел «Уайлдс» вперёд, сделав счёт 4:5.

ВИДЕО

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года известен своим взрывным поведением. В сезоне 2021/2022 вратарь занял первое место среди вратарей по количеству штрафных минут.

В нынешнем сезоне Джордан пропустил 164 шайбы за 51 игру, а также совершил 1541 сейв.

На момент написании новости «Уайлд» ведёт со счётом 4:6.