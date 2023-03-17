Хмелевски — о критике Козлова: он сделал всё, что мог. Это мой любимый тренер

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о работе с главным тренером уфимцев Виктором Козловым.

«Мы тоже можем взять критику на себя, потому что знаем, что Виктор Николаевич делал всё, что мог. У нас были и травмы – Кадейкин, Дроздов. Это тяжело, и тут спрашивать надо не только с тренера.

Большое спасибо, что наш тренер нас защищает. Мы тоже пытались за него играть. Если кто-то хочет показывать на кого-то пальцем, пусть показывает на всех нас. Мы все виноваты в этом, не только один человек.

У Козлова всё впереди, он будет расти вместе с командой. Он всегда был лидером, был капитаном «Салавата Юлаева», когда клуб становился чемпионом. Он понимает, как надо тренировать команду, как выжимать из команды всё, чтобы она прошла дальше. Мы понимаем, что сейчас можем идти только вперёд.

Роль Козлова в моём прогрессе очень велика. Он давал мне играть, учил важным моментам. Он – тренер игроков, ребята хотят за него играть. Он знает, когда нужно сказать, а когда нужно просто дать играть. Виктор Николаевич многому меня научил. Например, всегда говорил мне держать шайбу, потому что понимал, что у меня достаточно мастерства. Я начал так делать и чувствовал, что играю всё лучше и лучше. За это я могу сказать ему большое спасибо.

Что могу сказать критикам, которые требуют убрать Козлова? Они не в раздевалке, не в зале, не в самолёте, не в играх, не на собраниях, где мы видим, как он с нами общается, как он нас тренирует. Он очень организованный и рассудительный тренер, и мне больно слышать, что кто-то требует его убрать. Это мой любимый тренер. И по человеческим качествам, и по пониманию хоккея это тренер высшего уровня по сравнению со многими другими», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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