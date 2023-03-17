«Больно слышать, что требуют убрать Козлова». Откровенный разговор со звездой «Салавата»

Такие легионеры, как Александр Хмелевски, в КХЛ точно нужны. Он был лидером «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате, стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, едва не вытащил на своих плечах решающий матч с «Адмиралом». Он действительно бьётся за команду и переживает за неё всем сердцем. Тем более приятно, что он остаётся в нашей лиге ещё на год – сразу после завершения сезона Хмелевски продлил контракт с Уфой. «Чемпионат» связался с нападающим и поговорил о новом соглашении, сильных качествах Виктора Козлова и плей-офф.

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«Договорились с «Салаватом» так, что обе стороны остались довольны контрактом»

— Давайте сразу о хорошем – поздравляю с новым контрактом! Вы сразу после сезона его подписали, очевидно, решение приняли заранее. Казалось, после такого сезона самое время вернуться в НХЛ, в какой момент поняли, что хотите остаться?

— Спасибо. Было пару дней после сезона подумать о том, как прошёл чемпионат, как мне понравилось здесь играть. И решил на год подписаться. В этом сезоне я сделал хороший шаг в карьере, хочу играть в Уфе и в следующем году.

— После такого сезона вы могли бы потребовать зарплату и побольше. Почему не стали торговаться, у вас же мама из Израиля?

— Ха-ха. Она умеет торговаться на базаре, и мне это тоже передалось. Но на самом деле я рад тому, что получил и что смог остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий год. И я, и мой агент Стас Романов понимаем мой уровень. Мы договорились так, что обе стороны остались довольны контрактом.

— Раз не стали ждать, что дальше будет с составом, зная, что тренер ещё не продлён, то есть понимание, как будет выглядеть команда в новом году?

— Если честно, не знаю, что будет. Это не мои дела, а клуба. Конечно, хотел бы играть за этот тренерский штаб, и мне очень понравилось выступать со многими ребятами, которые были в этом сезоне.

— Чем вас убедил «Салават»? Комфортный город, хорошая организация, тренер, амбиции команды, партнёры по клубу?

— Во-первых, мне нравится организация, как клуб обращается с игроками. Во-вторых, мне в Уфе очень уютно и комфортно. И очень важно, что мне понравилось играть за Виктора Николаевича. Нравится, как он учит хоккею, какие отношения выстраивает с игроками. Одной из причин, почему я изначально выбрал Уфу, было желание работать с Козловым. У него есть опыт и в НХЛ, и в КХЛ.

Александр Хмелевски Фото: vk.com/hcsalavat

— То есть вас привлекло, что он понимает вашу ситуацию?

— Не только это, он знает хоккей не только КХЛ, но и НХЛ, понимает игроков, стиль игры.

— Бойкая уфимская молодёжь – это отлично, но не хотели бы иметь в партнёров своего уровня, с которыми было бы легче тащить команду?

— Мне понравилось попробовать поиграть со всеми, с кем выходил в этом сезоне. Конечно, хотелось бы играть с топовыми легионерами или русскими ребятами. Хорошие игроки всегда помогают друг другу.

«Хочу пойти по пути Панарина и Капризова»

— «Сан-Хосе» следит за вашими успехами, общаетесь с клубом?

— Во время сезона мы немного общались, но после подписания контракта пока не разговаривали. Надеюсь, будет разговор, обсудим этот сезон.

— То есть не обсуждали, что хотите остаться ещё на год?

— Нет, это другой клуб. Обсуждал контракт только с семьёй и агентом.

— Хотите пойти по пути Панарина или Капризова, которые уезжали в НХЛ, став звездами в КХЛ?

— Конечно, смотрел на их путь и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чём добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что Панарин и Капризов – реально топовые игроки.

— Уже известно, что Шакир Мухамадуллин буквально на днях должен уехать в расположение «Сан-Хосе». Рассказывали ему о системе клуба, о городе, может, давали советы?

— Конечно, разговаривали на эту тему, я очень рад за Шакира. По хоккею, думаю, всё будет нормально, он очень хороший игрок и отлично понимает игру. Так что хоккей не обсуждали, но я немного рассказал ему о городе, о жизни там. Если ему что-то понадобится, я всегда буду помогать.

Шакир Мухамадуллин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Конечно, я плакал. Понимаешь, что это всё, конец, хоккея в этом сезоне уже не будет»

— Шакир после шестого матча аж плакал, вы тоже?

— Конечно, плакал. Пытался выложиться в этой игре полностью. Плакал больше не потому, что проиграли, а потому что сезон закончился. Ведь у нас был такой хороший коллектив, мы так сильно подружились… Обидно, что больше в этом году не придёшь на арену, не увидишь всех на тренировке. Понимаешь, что это всё, конец, в этом сезоне хоккея уже не будет.

— Прошло уже несколько дней, эмоции успели остыть. Как оцените сезон в целом?

— Рад, как прошёл сезон для меня лично, как я его начинал. Рад, что в тяжёлые моменты вытаскивал себя из спадов. За этот год поднял свой уровень. Что касается команды, то вылет в первом раунде – не то, что мы хотели. Но мы получили хороший опыт и выросли, поняли, что плей-офф – время, когда нужно бороться. Я горжусь ребятами.

— Было ощущение по всему сезону, что «Салават» может быть лучше, чем играет, согласны? Были как сильные отрезки, так и неудачные, а вылет в первом раунде вообще сенсация. Где-то, наверное, не хватило опыта?

— Конечно, мы не реализовали свой потенциал. Это обидно, но сейчас уже надо готовиться к следующему сезону, чтобы не вылететь в первом раунде.

— Сейчас фактор домашней площадки не сильно влияет, но не в случае с «Адмиралом». У них действительно тяжело играть. Не было мыслей не биться за первое место в дивизионе и попытаться уйти от этого соперника?

— Спрашивал ребят перед плей-офф, насколько это повлияет. Все говорили, что не повлияет, и я с этим согласен. Ты играешь регулярку, чтобы занять как можно более высокое место и начинать серию дома. Получилось так, что мы попали на Владивосток.

У нас последние три игры сезона – «Автомобилист», «Сибирь» и «Металлург». Три очень сильные команды, и мы выиграли эти матчи. Не знаю, как можно сказать – идите и проиграйте, чтобы не попасть на Владивосток. Эти матчи были очень важны даже не в плане очков, а для настроя команды на плей-офф.

«Больно слышать, что кто-то требует убрать Козлова. Это тренер высшего уровня»

— Виктор Козлов защищал игроков даже после поражений, хвалил всех, брал критику на себя. Насколько это важно для ребят?

— Мы тоже можем взять критику на себя, потому что знаем — Виктор Николаевич делал всё, что мог. У нас были и травмы – Кадейкин, Дроздов. Это тяжело, и тут спрашивать надо не только с тренера.

Большое спасибо, что наш тренер нас защищает. Мы тоже пытались за него играть. Если кто-то хочет показывать на кого-то пальцем, пусть показывает на всех нас. Мы все виноваты в этом, не только один человек.

— У Козлова тоже первый год главным, по сути, он только начал работать. И вы сами встали на его защиту после серии. У него всё только впереди, он будет расти вместе с командой?

— Да, я так думаю. Он всегда был лидером, был капитаном «Салавата Юлаева», когда клуб становился чемпионом. Он понимает, как надо тренировать команду, как выжимать из команды всё, чтобы она прошла дальше. Мы понимаем, что сейчас можем идти только вперёд.

Виктор Козлов Фото: vk.com/hcsalavat

— Вы сказали, что добились большого прогресса в этом году. Насколько велика в этом роль Козлова?

— Очень велика. Он давал мне играть, учил важным моментам. Он тренер игроков, ребята хотят за него играть. Знает, когда нужно сказать, а когда — просто дать играть. Виктор Николаевич многому меня научил.

Например, всегда говорил мне держать шайбу, потому что понимал, что у меня достаточно мастерства. Я начал так делать и почувствовал, что играю всё лучше и лучше. За это могу сказать ему большое спасибо.

— Что можете сказать критикам, которые требуют убрать Козлова?

— Они не в раздевалке, не в зале, не в самолёте, не в играх, не на собраниях, где мы видим, как он с нами общается, как нас тренирует. Он очень организованный и рассудительный тренер, и мне больно слышать, что кто-то требует его убрать. Это мой любимый тренер. И по человеческим качествам, и по пониманию хоккея это тренер высшего уровня по сравнению со многими другими.

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— Ключевой момент серии — первые минуты пятого матча? Вам засчитали гол, который не должны были засчитывать, дали меньшинство, и вы получили ещё один гол.

— Да, это тяжёлый момент, обидно вот так начинать матч. Мы хотели не этого. И когда 0:3 стало… У меня много было подобных ситуаций, всегда думаешь, что с 0:3 очень тяжело вытащить игру. Но в том матче вообще не было сомнений, что вытащим. Конечно, травмы Дроздова и Кадейкина – это ужасно, но команда понимала даже после второго периода, что мы сравняем и попытаемся выиграть в овертайме.

— Тот гол в овертайме, совсем не логичный, психологически прибил команду? На вас было больно смотреть.

— Хоккей – эмоциональная игра. Такая серия получилась – мы доминируем, но «Адмирал» забивает в ключевой момент. Это тяжело. Обычно серию выигрывают те, кто забивает в ключевые моменты. «Адмирал» терпел и забил, когда надо. Удачи им с «Ак Барсом» и на весь плей-офф.

— Шестой матч — по вам было видно, насколько вы заряжены, и в пятом матче много моментов создали, и в шестом оба гола забили. Понимали, что именно вы должны стать спасителем Башкирии? Особенно с учётом травм и новой молодёжи в составе.

— Спасибо за хорошие слова, но я не смог бы сделать всё сам, без партнёров. Да, я забил два гола, но первый гол – Кулёмин выиграл борьбу, чтобы я мог забрать шайбу. Второй гол – Башкиров переправил шайбу за ворота, чтобы я мог её там подхватить.

Моё дело – просто играть хорошо, потому что тогда помогаю команде. Настрой был – играть агрессивно, делать всё для победы. Но один я бы ничего не смог, играет вся команда.

«В КХЛ всё понравилось, единственное – тяжело летать»

— Что вам понравилось и не понравилось за год в КХЛ?

— Игры на «Уфа-Арене» — один из лучших моментов, очень приятно играть перед Башкирией. Болельщики очень добрые, хотят, чтобы мы выигрывали все матчи. Всё понравилось, единственное — тяжело летать, особенно на Дальний Восток. Но это хоккей, все летают, никаких претензий. Однако было бы приятнее меньше летать, чтобы было больше времени на восстановление.

— Что скажешь об уровне конкуренции в лиге?

— Конкуренция высокая. Когда приехал сюда, не знал, чего ожидать. В Америке все, кто смотрит КХЛ, думают, что тут больше играют в нападении и можно забить много голов. Но забивать в КХЛ очень тяжело, все выкладываются в обороне, и вратари очень сильные.

— Игорь Ларионов продвигает идею плей-офф КХЛ с апреля, чтобы играть, когда уже весна на дворе, а не горы снега. Как вы к такому относитесь?

— Если плей-офф с апреля, значит, сезон начинать в октябре? Это приятно, потому что можно было бы насладиться летом, отдохнуть, побыть с семьёй. А осень и зиму играть, заканчивая сезон в мае по типу НХЛ. Я считаю, хороший вариант.

— Будете смотреть плей-офф?

— Иногда буду, сейчас же особо нечего делать. Интересно посмотреть, кто выиграет. Буду болеть за интересный, хороший и драматичный хоккей.

— Сезон для вас закончился очень рано, не хотели бы сыграть за сборную на чемпионате мира?

— Даже не знаю, я давно не видел родных – маму, папу, братьев. Хочется с ними побыть, да и отдохнуть немного. И сезон был очень длинным, я много играл, это большая нагрузка на организм.