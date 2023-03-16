СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 1-0 в пользу армейцев.
В первых двух периодах команды счёт не открыли. На 15-й минуте второго периода форвард нижегородцев Алексей Кручинин не реализовал буллит.
На шестой минуте третьего периода счёт в матче открыл Николай Прохоркин с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова. На 18-й минуте периода равенство в счёте восстановил Владислав Фирстов с передач Денниса Яна и Богдана Конюшкова.
В дополнительное время победу СКА принёс Дмитрий Яшкин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между СКА и нижегородским «Торпедо» будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.
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