СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 1-0 в пользу армейцев.

В первых двух периодах команды счёт не открыли. На 15-й минуте второго периода форвард нижегородцев Алексей Кручинин не реализовал буллит.

На шестой минуте третьего периода счёт в матче открыл Николай Прохоркин с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова. На 18-й минуте периода равенство в счёте восстановил Владислав Фирстов с передач Денниса Яна и Богдана Конюшкова.

В дополнительное время победу СКА принёс Дмитрий Яшкин.

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Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между СКА и нижегородским «Торпедо» будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.