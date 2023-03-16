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СКА — «Торпедо» 2:1 ОТ, результат матча Кубка Гагарина 16 марта 2023 года

СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме в первом матче второго раунда Кубка Гагарина
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 1-0 в пользу армейцев.

В первых двух периодах команды счёт не открыли. На 15-й минуте второго периода форвард нижегородцев Алексей Кручинин не реализовал буллит.

На шестой минуте третьего периода счёт в матче открыл Николай Прохоркин с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова. На 18-й минуте периода равенство в счёте восстановил Владислав Фирстов с передач Денниса Яна и Богдана Конюшкова.

В дополнительное время победу СКА принёс Дмитрий Яшкин.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Прохоркин (Педан, Гребенщиков) – 45:17 (5x4)   1:1 Фирстов (Ян, Конюшков) – 57:18 (5x5)   2:1 Яшкин – 65:09 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между СКА и нижегородским «Торпедо» будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.

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