Лямкин: хорошо, что у «Ак Барса» были возможности забить в большинстве

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвёл итог матча с «Адмиралом» (3:2) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции и отметил игру казанцев в неравных составах.
«Тяжёлый матч. Хорошо, что удалось его выиграть, двигаемся дальше.
Насколько сложно играть против «Адмирала» в равных составах? Достаточно сложно, команда цепкая, хорошо играет в обороне. Хорошо, что у нас были возможности забить в большинстве, и мы ими воспользовались.
Есть ли особая установка от тренеров на игру «Адмирала» в средней зоне? У нас каждый матч есть установка внимательно играть в средней зоне, чтобы мы не теряли там шайбу, но не всегда удаётся это сделать. Будем стараться исправиться.
Насколько давило, что так долго не могли забить в плей-офф? Особо не давило, другими моментами старался брать в плей-офф. Но рад, что забил в плей-офф, а гол помог команде победить в матче», — цитирует Лямкина сайт «Ак Барса».
Второй матч в серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоится 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск.
- 16 марта 2023
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