Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон дисквалифицирован на два матча за драку

Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на два матча за драку в матче с «Миннесотой Уайлд», сообщает официальный «твиттер» департамента безопасности игроков Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Биннингтон подрался с игроками «Миннесоты» и был удалён до конца встречи.

Биннингтон после этой игры установил рекорд «Сент-Луиса» по штрафным минутам среди вратарей клуба. Всего в карьере Джордана стало 47 штрафных минут, включая 27 в текущем сезоне. Второе место по этому показателю занимает Грант Фюр с 32 штрафными минутами. В сезоне-2021/2022 Биннингтон занял первое место среди вратарей по количеству штрафных минут.

29-летний вратарь провёл в текущем сезоне 52 матча, в которых одержал 22 победы.