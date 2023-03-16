Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон дисквалифицирован на два матча за драку
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Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на два матча за драку в матче с «Миннесотой Уайлд», сообщает официальный «твиттер» департамента безопасности игроков Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Биннингтон подрался с игроками «Миннесоты» и был удалён до конца встречи.
Биннингтон после этой игры установил рекорд «Сент-Луиса» по штрафным минутам среди вратарей клуба. Всего в карьере Джордана стало 47 штрафных минут, включая 27 в текущем сезоне. Второе место по этому показателю занимает Грант Фюр с 32 штрафными минутами. В сезоне-2021/2022 Биннингтон занял первое место среди вратарей по количеству штрафных минут.
29-летний вратарь провёл в текущем сезоне 52 матча, в которых одержал 22 победы.
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