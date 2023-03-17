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«Флорида» обыграла «Монреаль», команды на двоих забили 14 голов

«Флорида» обыграла «Монреаль», команды на двоих забили 14 голов
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 9:5 (7:3, 2:1, 0:1).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Колин Уайт, Густав Форслинг, Райан Ломберг, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. По дублю на свой счёт записали Картер Вераге и Аарон Экблад. У «Монреаля» отличились Майк Мэтисон, Антони Ришар, Майкл Пеццетта, Рафаэль Арве-Пинар и Рем Питлик.

Команды в этом матче повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде.

Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон (Андерсон, Друен) – 00:16 (5x5)   1:1 Уайт (Казинс, Стаал) – 02:43 (5x5)   2:1 Вераге (Беннетт) – 03:17 (5x5)   2:2 Ришар (Гуле) – 05:20 (5x5)   3:2 Форслинг (Ткачук) – 06:03 (5x5)   3:3 Пеццетта (Тирни, Ришар) – 08:18 (5x5)   4:3 Экблад (Луостаринен, Барков) – 09:09 (5x5)   5:3 Ломберг (Гудас, Махура) – 10:33 (5x5)   6:3 Райнхарт (Махура) – 12:22 (5x5)   7:3 Вераге (Ткачук) – 13:18 (5x5)   7:4 Арве-Пинар (Бэррон, Эдмундсон) – 22:26 (5x5)   8:4 Экблад (Монтур, Ткачук) – 25:31 (5x4)   9:4 Ткачук (Барков) – 27:33 (5x5)   9:5 Питлик (Мэтисон) – 45:47 (5x4)
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