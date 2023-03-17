«Флорида» обыграла «Монреаль», команды на двоих забили 14 голов

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 9:5 (7:3, 2:1, 0:1).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Колин Уайт, Густав Форслинг, Райан Ломберг, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. По дублю на свой счёт записали Картер Вераге и Аарон Экблад. У «Монреаля» отличились Майк Мэтисон, Антони Ришар, Майкл Пеццетта, Рафаэль Арве-Пинар и Рем Питлик.
Команды в этом матче повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде.
Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.
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