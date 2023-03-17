Гол Ничушкина и ассистентский хет-трик Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Кейл Макар, российский нападающий Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Эван Родригес и Ларс Эллер. Натан Маккиннон оформил ассистентский хет-трик.
За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Трэвис Хэмоник и Брэди Ткачук. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Оттава» потерпела четвёртое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Колорадо» встретится с «Детройт Ред Уингз».
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