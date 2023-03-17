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Гол Ничушкина и ассистентский хет-трик Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Оттаву»

Гол Ничушкина и ассистентский хет-трик Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Кейл Макар, российский нападающий Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Эван Родригес и Ларс Эллер. Натан Маккиннон оформил ассистентский хет-трик.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Трэвис Хэмоник и Брэди Ткачук. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Оттава» потерпела четвёртое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Колорадо» встретится с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 02:35 (5x5)   0:2 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 05:00 (5x4)   1:2 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 19:33 (5x4)   1:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 24:23 (5x5)   2:3 Пинто (Готье, Бреннстрём) – 28:20 (5x5)   2:4 Родригес (Маккиннон) – 35:17 (5x5)   2:5 Эллер – 38:09 (5x5)   3:5 Хэмоник (Штюцле, Ткачук) – 42:52 (5x5)   4:5 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 53:18 (5x4)
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