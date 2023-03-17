Голевая передача Орлова помогла «Бостону» одержать уверенную победу в матче с «Виннипегом»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:0.

На первой минуте матча Трент Фредерик открыл счёт. Тайлер Бертуцци и Чарли Койл ассистировали ему. На 14-й минуте удвоил преимущество Павел Заха после передач Брэндона Карло и Дмитрия Орлова.

В конце матча хозяева сняли вратаря для численного перевеса на площадке, однако чешский нападающий «Бостона» Томаш Носек воспользовался ситуацией и отправил шайбу в пустые ворота гостей. Итоговый счёт матча — 3:0 в пользу «Бостона».

Российский защитник Дмитрий Орлов набрал 31-е (6+25) очко в текущем сезоне НХЛ.