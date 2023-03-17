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Голевая передача Орлова помогла «Бостону» одержать уверенную победу в матче с «Виннипегом»

Голевая передача Орлова помогла «Бостону» одержать уверенную победу в матче с «Виннипегом»
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:0.

На первой минуте матча Трент Фредерик открыл счёт. Тайлер Бертуцци и Чарли Койл ассистировали ему. На 14-й минуте удвоил преимущество Павел Заха после передач Брэндона Карло и Дмитрия Орлова.

В конце матча хозяева сняли вратаря для численного перевеса на площадке, однако чешский нападающий «Бостона» Томаш Носек воспользовался ситуацией и отправил шайбу в пустые ворота гостей. Итоговый счёт матча — 3:0 в пользу «Бостона».

Российский защитник Дмитрий Орлов набрал 31-е (6+25) очко в текущем сезоне НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Бертуцци, Койл) – 00:50 (5x5)   0:2 Заха (Карло, Орлов) – 13:22 (5x5)   0:3 Носек (Пастрняк) – 59:54 (en)
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